Deco, diretor desportivo do Barcelona, falou esta sexta-feira sobre Rúben Amorim; no mesmo dia, o jornal catalão 'Mundo Deportivo' afastou Sérgio Conceição da corrida ao banco do Barça. Esta não é a primeira vez que os dois técnicos são mencionados para o mesmo clube. Aconteceu no passado com o PSG.