Joan Laporta, presidente do Barcelona, surgiu esta segunda-feira nas redes sociais do clube espanhol para anunciar a segunda camisola dos culés para a temporada 2022/23. Com tons dourados, o clube informa ainda que o novo 'manto' é inspirado no ouro olímpico dos Jogos de Barcelona de 1992. [Vídeo: FC Barcelona]