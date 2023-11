Barcelona insiste em Florentino

A carregar o vídeo ...

Florentino está numa lista de possíveis reforços do Barcelona para janeiro. A notícia foi avançada pelo jornal catalão 'Sport', que adianta ainda que as águias só irão libertar o médio a troco de 40 milhões de euros. A direção blaugrana continua à procura de uma alternativa para Busquets, que deixou o clube no verão. Os catalães contrataram Oriol Romeu, segundo a referida publicação, Xavi procura outra alternativa para o lugar.