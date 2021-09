Barcelona já escolheu o herdeiro de Messi: Ansu Fati é o novo número '10'

A carregar o vídeo ...

Desde a saída de Messi que a dúvida persistia: quem será o novo número '10' do Barcelona? Ora o clube catalão 'respondeu' à questão esta quarta-feira ao anunciar, em vídeo, que será Ansu Fati a herdar o mítimo número que o astro argentino usava desde 2008/09. Uma responsabilidade acrescida para o jovem jogador espanhol, de 18 anos, que atuou com o 22 nas costas na temporada passada e foi apresentado com o '17' no Troféu Joan Gamper no mês passado. [Vídeo: Twitter Barcelona]