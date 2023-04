A carregar o vídeo ...

Real Madrid salta para a frente da eliminatória em Camp Nou! Grande início de segunda parte dos merengues, com Modric a aproveitar um 'buraco' no meio-campo dos catalães para 'galgar' metros e entregar a bola a Benzema. No remate, o francês não falhou e colocou a equipa de Ancelotti na frente. [Vídeo: RFEF]