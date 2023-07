Barcelona vai vestir de... branco: o equipamento alternativo que divide os adeptos

A carregar o vídeo ...

O Barcelona apresentou esta quarta-feira o equipamento alternativo para a próxima época: é branco e tem um "design inovador" para "homenagear a história do clube e uma camisola que vestiu Johan Cruyff, percursor do estilo de jogo do Barcelona", como descrevem os blaugrana no seu site oficial. Facto é que as opiniões dos adeptos rapidamente se dividiram entre os que ficaram rendidos ao novo modelo e os que 'alfinetaram' com lembranças do branco do eterno rival Real Madrid... [Vídeos Twitter Barcelona]