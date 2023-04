Barcelona volta a tropeçar: o resumo do jogo com o Getafe

A carregar o vídeo ...

O Barcelona somou este domingo, frente ao Getafe, o terceiro jogo consecutivo sem vencer ao empatar (0-0) na ronda 29 do campeonato espanhol. Os catalães dominaram as estatísticas (melhores oportunidades de golo, mais posse de bola, mais remates à baliza, mais livres, mais pontapés de cantos...), mas não conseguiram quebrar a resistência da equipa de Domingos Duarte, que hoje não saiu do banco de suplentes. Com este resultado, o Barcelona somou mais um ponto, passando a liderar o campeonato agora com nove pontos de vantagem sobre o Real Madrid. Já o Getafe aproveita o empate para subir uma posição na tabela, somando agora 31 pontos. (Vídeo: ELEVEN)