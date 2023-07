Bayern goleia por 27-0 a abrir a pré-época: um dos jogadores adversários tinha 53 anos

A carregar o vídeo ...

Já é um clássico de pré-temporada. O Bayern Munique arrancou a sua pré-temporada com uma partida de preparação com grau de dificuldade baixa, ao defrontar um conjunto do nono escalão e o resultado... foi o esperado. Diante do FC Rottach-Egern, os bávaros golearam por impressionantes 27-0 , conseguindo desta forma superar os surreais números de 2019/20, quando diante do mesmo adversário tinha vencido por 23-0. De referir que na formação do FC Rottach-Egern constava um jogador de... 53 anos (o camisola 12)!