Confirmada a ida ao playoff da permanência na Liga Bwin, o Moreirense fez a festa no relvado. Sá Pinto não evitou uma ida junto aos adeptos do Vizela aquecendo os ânimos com vários gestos. Durante o encontro, naquela bancada festejaram-se os golos do Tondela - e até se inventaram alguns para provocar o Moreirense