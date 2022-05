A carregar o vídeo ...

O Benfica anunciou esta sexta-feira, através de um vídeo publicado nas redes sociais do clube, que o regresso de Lucas Veríssimo aos relvados está para breve. Recorde-se que o defesa-central brasileiro está afastado da equipa desde a jornada 11 do campeonato, altura em que se lesionou com gravidade na goleada (6-1) ao Sp. Braga. [Vídeo: SL Benfica]