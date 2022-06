A carregar o vídeo ...

O Benfica versão 2022/23 começa a ganhar forma. Esta segunda-feira foi a vez do plantel principal realizar o primeiro treino de pré-temporada sob as ordens de Roger Schmidt, que aproveitou para falar aos jogadores no relvado. Rui Costa, presidente das águias, cumprimentou os jogadores durante a manhã e esteve presente no relvado a assistir aos treinos. [Vídeo: SL Benfica]