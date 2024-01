Benfica-Boavista: A grande defesa de Trubin (a meias com Morato) que impediu o golo de Bozeník

Logo após o Benfica ter um golo anulado por mão de João Mário na bola, o Boavista beneficiou de uma grande ocasião para marcar. No frente a frente com Trubin, Bozeník atirou em esforço e permitiu a defesa do guardião do Benfica, que ainda assim precisou de uma ajuda extra de Morato de forma a impedir que a bola seguisse para o fundo das redes. [Vídeo: VSports]