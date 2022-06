Benfica destaca "compromisso" de João Mário: testes médicos de manhã e... casamento à tarde

A carregar o vídeo ...

João Mário viveu um sábado... agitado. Pela manhã apresentou-se no Seixal para iniciar os testes médicos no Benfica tendo em vista a nova temporada e, durante a tarde, deu um passo importante na vida pessoal, ao casar-se com Marta Branco Oliveira. Nas redes sociais, o Benfica destacou esse o "compromisso" do médio, com um vídeo no qual mostra em 15 segundos as duas faces deste dia...