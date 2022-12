Benfica desvenda regresso aos treinos: os duros testes físicos, a presença de Rui Costa e as habilidades de Schmidt

A carregar o vídeo ...

As águias já pensam no jogo com o Moreirense, que fecha a participação na fase de grupos da Allianz Cup. Esta quarta-feira, o Benfica revelou algumas imagens do regresso aos trabalhos com testes físicos duros, a presença do presidente Rui Costa e também as habilidades do técnico Roger Schmidt que ficaram na retina. O único indisponível foi Rodrigo Pinho, com uma amigdalite, além dos jogadores que estão ao serviço das seleções no Mundial.