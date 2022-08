Benfica divulga equipamentos alternativos com homenagem à cidade de Lisboa

A carregar o vídeo ...

"Depois da silhueta da Ponte 25 de Abril na camisola principal, as novas camisolas lançadas apresentam elementos ilustrativos da cidade: o típico elétrico é o mote da camisola alternativa e está presente nas costas. Já a terceira exibe um grafismo que nos remete para a calçada portuguesa": assim explica o Benfica os elementos do novo equipamento para a época 2022/23 visíveis num vídeo que culmina... no Museu do Traje depois. "A merecida homenagem de um clube global à cidade que o viu nascer", escreveram as águias nas redes sociais [Vídeo Youtube Benfica]