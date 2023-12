Benfica e Sporting trabalham no futuro: mercado de 2024 já começa a mexer

A carregar o vídeo ...

O mercado volta a abrir a 1 de janeiro de 2024, mas as observações e negociações começaram há meses na Luz e em Alvalade. As águias voltaram a investir na Argentina, onde já garantiram o avançado Prestianni por cinco anos e meio, e estão a observar o extremo Rollheiser. Já os leões acreditam que Ousmane Diao pode ser o novo Diomande. André Zeferino, jornalista de Record, comenta o tema no programa 'Hora Record' da CMTV.