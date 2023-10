Benfica em 3x4x3 e com João Neves na ala direita: Schmidt justificou assim a mudança de sistema

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt surpreendeu ao entrar em Arouca em 3x4x3, com Morato num trio de centrais e João Neves a fazer a ala direita. Após a vitória do Benfica (0-2), o treinador justificou a sua decisão em mudar o sistema.



"Bah não está disponível e os laterais-esquerdos voltaram de lesão e ainda não estão no seu máximo. Depois temos quatro ou cinco centraos de topo e só dois costumam jogar. Morato tem grande qualidade, tal como António Silva e Otamendi, e por isso não é fácil para Morato ter minutos. Por isso, poderemos usar três centrais mais vezes no futuro. Depende também da forma de alguns jogadores. Não sofremos golos e Morato jogou muito bem."