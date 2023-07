A carregar o vídeo ...

Arrancou mais uma sessão de treino do Benfica em Inglaterra, que trabalham no relvado pela segunda vez desde que começaram o estágio. Os homens de Roger Schmidt vão mostrando serviço nos campos 8 e 9 da casa das seleções inglesas. Nos primeiros 15 minutos a que os jornalistas tiveram acesso, fizeram corrida, alongamentos e alguns exercícios com banda elástica. Para já, ainda sem bola.