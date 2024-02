Benfica-Gil Vicente: João Neves ganhou a bola na área, tirou um adversário da frente e atirou de trivela para o 2-0

Pouco depois da meia hora de jogo (34'), Di María e Arthur Cabral tentaram recriar o 1.º golo do Benfica, mas o brasileiro falhou o cabeceamento. Ainda assim, a bola acabou nos pés de João Neves que, ainda no interior da área gilista, ganhou no duelo com um adversário, tirou outro do caminho com uma simulação e atirou de trivela para o fundo das redes da baliza do Gil Vicente, fazendo o 2-0 no marcador. Belo momento individual do médio dos encarnados. [Vídeo: VSports]