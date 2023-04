Está inaugurado o marcador do clássico entre Benfica e FC Porto. Cruzamento de Bah desde a direita, Gonçalo Ramos salta mais alto que os adversários no centro da área portista e acerta em cheio na trave da baliza do FC Porto. Diogo Costa tenta alcançar o esférico, mas a bola bate-lhe nas costas e atravessa a linha de golo. Está feito o primeiro na Luz. [Vídeo: VSports]