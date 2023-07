Benfica já se encontra em St. George's Park para dar início ao estágio em Inglaterra

A carregar o vídeo ...

O Benfica já está em solo inglês para dar início ao estágio de pré-temporada. Depois do atraso de quase duas horas no aeroporto de Lisboa, devido a um problema com a bagagem, a comitiva benfiquista chegou ao complexo desportivo St. George's Park, onde na quarta-feira defrontará o Southampton, por volta das três horas da madrugada desta segunda-feira (02h51).

Apesar da hora tardia, jogadores e restante staff técnico tem à sua espera uma refeição preparada pelos cozinheiros do Benfica, que já chegaram ao local do estágio no sábado.

Hoje, há treino à porta fechada pela manhã, a partir das 11 horas. A segunda sessão está agendada para as 17h30 locais. [Vídeo: Direitos Reservados Record]