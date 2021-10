A carregar o vídeo ...

O Benfica mostrou imagens de bastidores da vitória sobre o Barcelona (3-0), na Liga dos Campeões. Do discurso motivacional de Rui Costa no túnel de acesso ao relvado do Estádio da Luz, passando pela festa no balneário e pela presença de... Fejsa, eis o vídeo que todos os benfiquistas queriam ver.