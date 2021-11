Benfica mostra bastidores do empate em Barcelona, com Otamendi em foco: «Decidimos em casa»

A carregar o vídeo ...

O Benfica publicou nas redes sociais imagens de bastidores do empate registado ontem em Barcelona, para a Liga dos Campeões. Veja aqui as imagens, com destaque para Otamendi, que realizou uma tremenda exibição e, no balneário, deu o mote para a última jornada, diante do Dínamo Kiev. "Decidimos em casa", disse o central aos companheiros.