Benfica mostra bastidores: Rui Costa num abraço emocionado a Jesus e Luisão, jogadores eufóricos e Braz em lágrimas

O Benfica publicou, nas redes sociais, um vídeo com os bastidores do apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Um vídeo que começa com o fogo de artíficio de madrugada, junto ao hotel, e que termina com a festa no balneário, com jogadores, Jorge Jesus, Rui Costa, Rui Pedro Braz e Luisão emocionados no balneário, em Eindhoven, logo após o empate.