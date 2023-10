Benfica mostra mural dos campeões: jogadores foram escolhidos pelos sócios

A carregar o vídeo ...

Iniciativa de alusão ao 20.º aniversário do Estádio da Luz juntou muitas caras conhecidas do universo benfiquista. Foi o presidente Rui Costa quem destapou o mural... mas precisou da ajuda de Tacuara Cardozo, o mais alto da comitiva. Certo é que os sócios ficaram com a responsabilidade de escolherem 20 nomes e o 'plantel' eleito ficou recheado de qualidade. Ora veja: Oblak, Ederson, André Almeida, Nélson Semedo, Luisão, Garay, Rúben Dias, Otamendi, Grimaldo, Rui Costa, Pablo Aimar, Simão, Di María, Salvio, Gaitán, Rafa, Nuno Gomes, Oscar Cardozo, Jonas e João Félix.