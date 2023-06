Benfica negoceia com Di María: lembra-se do que o argentino fez desde que saiu da Luz?

A carregar o vídeo ...

O Benfica está a negociar o possível regresso de Ángel Di María, avançado que representou as águias entre 2007 e 2010. Este é um desejo do presidente de Rui Costa, que procura seduzir o jogador, de 35 anos, a voltar ao clube da Luz, depois de ter terminado a ligação com a Juventus. Extremo representou ainda Real Madrid, Man. United, PSG.