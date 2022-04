Benfica no top-10 do ranking dos clubes nas competições da UEFA em 2021/22: veja onde estão os três grandes

A carregar o vídeo ...

O empate em Anfield permitiu ao Benfica subir ao 9º lugar no ranking dos clubes participantes nas competições da UEFA desta época, com 20 pontos. A lista é encabeçada, precisamente, pelo Liverpool (28 pontos), seguido pelo Bayern Munique (26), que já foi eliminado da Liga dos Campeões pelo surpreendente Villarreal (6º classificado com 24 pontos).