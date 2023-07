Benfica ofereceu camisola a craque do Real Madrid: «O meu avô estaria orgulhoso»

A carregar o vídeo ...

Há cerca de um mês, o caboverdiano Walter Tavares, um dos principais craques do basquetebol do Real Madrid, assumiu nas redes sociais ser adepto do Benfica e até confessou que "seria um prazer vestir o manto vermelho". Ora, enquanto esse dia não chega, o clube da Luz decidiu pelo menos fazer chegar uma camisola ao jogador dos merengues, algo que o deixou muito sensibilizado. "Muito obrigada do fundo do meu coração. Meu avô estaria orgulhoso de ver esta imagem Carrega Benfica!!!! @SLBenfica", escreveu o basquetebolista, tanto no Twitter como no Instagram.