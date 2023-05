Benfica pergunta por André Silva: o que fez o avançado desde que saiu do FC Porto

A carregar o vídeo ...

André Silva, avançado do Leipzig, foi apontado na imprensa alemã como um dos alvos do Benfica para a próxima temporada. Ao que Record apurou, os encarnados perguntaram pela situação do jogador, mas nada mais do isso. Recorde aqui o percurso do avançado desde que saiu do FC Porto. Milan, Sevilha, Frankfurt e RB Leipzig fazem parte do currículo.