«Benfica poderá ter acesso a uma Champions onde ganhará mais de 100 M€ e sente fraqueza dos rivais»

A carregar o vídeo ...

A SAD do Benfica está a investir forte no reforço do plantel para a próxima temporada. Os responsáveis pelo futebol dos encarnados, com o presidente Rui Costa à cabeça, estão cientes de que é fundamental ser bicampeão, pois apenas o 1º classificado terá entrada direta na Liga dos Campeões de 2024/25, cujos prémios financeiros serão bastante mais aliciantes. Vítor Pinto, subdiretor de Record, comentou o tema no programa 'Mercado' da CMTV.