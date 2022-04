Benfica protesta jogo de andebol com o Sporting: as imagens que sustentam a queixa das águias

A carregar o vídeo ...

O Benfica anunciou que vai protestar o jogo de ontem com o Sporting, no qual águias e leões empataram com golo da equipa da casa a 2 segundos do fim (32-32), justificando que "face ao que as imagens televisivas demonstram de forma cabal, o Sporting obteve a vantagem de 31-30 quando os seguranças estavam em pleno recinto de jogo a tentar recolocar a rede que tinha sido puxada pelos adeptos que estavam atrás da baliza". Estas são as imagens nos quais os encarnados sustentam o seu protesto.