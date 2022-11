Benfica realizou o sonho de Guilherme: jovem conheceu ídolos e Roger Schmidt

A carregar o vídeo ...

O encontro foi proporcionado pela Fundação Benfica ao jovem Guilherme que cumpriu o sonho de conhecer alguns dos ídolos que só via pela televisão. "Um a um, os jogadores da equipa principal do Benfica, bem como o treinador Roger Schmidt, o Presidente Rui Costa e o antigo jogador Luisão, fizeram questão de cumprimentar o jovem benfiquista e autografar-lhe uma camisola oficial. Um dia inesquecível e pleno de felicidade!", pode ler-se na nota publicada no site dos encarnados. [Imagens: SL Benfica]