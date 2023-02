Benfica realizou sonho ao pequeno Heitor: jovem deu uns toques com craques do futebol

A carregar o vídeo ...

O pequeno Heitor realizou o sonho de poder conhecer alguns craques da equipa de futebol do Benfica, no Seixal. O momento foi partilhado pelas águias nas redes sociais. "A Fundação Benfica e o Futebol Profissional do Clube uniram-se uma vez mais e, desta feita, realizaram o sonho do Heitor. No Benfica Campus, o pequeno Benfiquista teve a oportunidade de partilhar o relvado com Gonçalo Ramos, Gonçalo Guedes e João Neves. A completar este dia emocionante, o jovem tirou fotografias com o treinador Roger Schmidt e com Aursnes e Schjelderup", revelaram os encarnados. [Imagens: Benfica]