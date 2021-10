A carregar o vídeo ...

São quase 13 os anos que separam o último Trofense-Benfica do dia de hoje, aspeto que fez com que muitos adeptos da zona da Trofa aproveitassem o jogo desta noite para receber a equipa encarnada. Dessa forma, foi com cânticos e aplausos de centenas de fãs que o autocarro do Benfica foi recebido antes do embate para a Taça de Portugal