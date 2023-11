A carregar o vídeo ...

O Benfica chegou por volta das 13h a Portugal, proveniente de Vitória, depois do jogo de ontem com a Real Sociedad. À saída de Figo Maduro, a comitiva foi recebida por apenas... dois adeptos do Sporting, Martim e Rodrigo, que mostraram uma camisola dos leões. Isto em vésperas do dérbi, marcado para domingo.