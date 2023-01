Benfica revela bastidores da conquista da Taça da Liga de futsal: Rui Costa participou no grito da equipa no balneário

A carregar o vídeo ...

O capitão do Benfica, Bruno Coelho, dirigiu palavras aos colegas de equipa antes do encontro com o Quinta dos Lombos, na final da Taça da Liga de futsal. No balneário, em Gondomar, estava o presidente das águias, Rui Costa, tal como o 'vice' Fernando Tavares, que assistiram a tudo e participaram no grito da equipa que haveria de vencer o troféu, face ao triunfo por 3-0.