Benfica tem a academia mais lucrativa do Mundo: as vendas do Seixal que renderam 516 M€

O Observatório do Futebol (CIES) divulgou esta quarta-feira um estudo que coloca Benfica e Sporting no top-10 dos clubes a nível mundial que, entre 2014 e 2023, mais dinheiro fizeram com a venda de jogadores da formação. As águias lideram o ranking com um total de 516 milhões de euros no período em questão, ao passo que os leões ocupam o 7.º lugar, com 306 M€. Ajax (376 M€) e Lyon (370 M€) fecham o top-3 atrás dos encarnados. Conheça neste vídeo os jogadores que protagonizaram vendas milionárias do Benfica.