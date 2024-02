A carregar o vídeo ...

Em contagem decrescente para o regresso às competições europeias, o Benfica afina esta manhã os últimos detalhes para a receção ao Toulouse (amanhã, 20 horas). Roger Schmidt só não pode contar com Juan Bernat, que faz tratamento, e com Gianluca Prestianni, que apesar de já estar a cumprir trabalho no relvado ainda cumpre a última fase de recuperação