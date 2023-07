Bento e o interesse do Benfica: «Se for para acontecer, que seja bom para mim e para o meu clube»

A carregar o vídeo ...

Bento, guarda-redes do Athletico Paranaense que continua na mira do Benfica , foi esta quinta-feira questionado acerca do interesse das águias, voltando a sublinhar a vontade que tem de jogar na Europa: "Se for para acontecer, que seja bom para mim e para o clube", referiu o jogador à imprensa brasileira. (: TNT Sports Brasil)