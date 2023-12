Benzema colocou um português na sua equipa de sonho... e não foi Cristiano Ronaldo

A carregar o vídeo ...

Karim Benzema foi este domingo convidado pelo Al Ittihad, numa ação para as redes sociais do clube saudita, a montar a sua equipa de sonho. O avançado franco-argelino surpreendeu nas suas escolhas, deixando Lionel Messi e Cristiano Ronaldo de fora, mas ainda assim colocou um português no onze. Consegue adivinhar quem é este jogador antes de ver o vídeo? [Vídeo: Al Ittihad/X]