Karim Benzema e Thibaut Courtois partilharam com o plantel do Real Madrid os troféus individuais que conquistaram na gala da FIFA. Um dia após terem ganho a Bola de Ouro e o Troféu Yashin, respetivamente, o avançado e o guarda-redes levaram os dois galardões aos companheiros de equipa no treino. [Vídeo: One Football]