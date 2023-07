A carregar o vídeo ...

Karim Benzema foi contratado para ser a principal estrela do Al Ittihad e esta quinta-feira começou já a justificar o estatuto. Diante do ES Tunis, em jogo da Taça dos Clubes Campeões Árabes, o avançado francês completou a reviravolta da equipa de Nuno Espírito Santo, com um grande golo de fora da área.