Benzema marcou para o Real Madrid mas o VAR confirmou a anulação: o lance polémico na final da Champions

Final da @ChampionsLeague | @LFC 0 x 0 @realmadrid



BENZEMA Festival de "deixa que eu dou-lhe", e no fim estava em fora de jogo #ChampionsELEVEN pic.twitter.com/Wlz7FLinuJ — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) May 28, 2022

Benzema marcou o primeiro golo da final da Liga dos Campeões mas foi anulado por fora-de-jogo. O VAR foi consultado durante vários minutos e acabou por confirmar o fora-de-jogo do avançado francês do Real Madrid, após o último passe ter sido feito por Valverde, nos descontos do final da primeira parte.