Benzema simulou e Vinícius não perdoou: o golo que permitiu ao Real Madrid empatar a eliminatória com o Barça

A carregar o vídeo ...

Está tudo em aberto no clássico entre Barcelona e Real Madrid. Os merengues empataram a eliminatória ainda antes do final da primeira parte, após uma grande saída para o ataque. Courtois impediu o golo do Barcelona com uma grande defesa, lançou rápido o ataque e Rodrygo deu continuidade. Vinícius e Benzema encarregaram-se do resto e os adeptos madridistas... festejaram! [Vídeo: RFEF]