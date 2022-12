Berlusconi promete "autocarro de prostitutas" para os jogadores no jantar de Natal do Monza

A carregar o vídeo ...

Silvio Berlusconi, presidente do Monza, fez umaaos jogadores no jantar de Natal do clube. "Disse aos rapazes que se ganharmos ao Milan, à Juventus, etc, se batermos um desses adversários, vou levar para o balneário um autocarro cheio de p...", atirou o líder do clube italiano, levando às gargalhadas todos os presentes. (Vídeo Twitter)