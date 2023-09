Bernard Tomic agredido ao soco e ao pontapé por dois homens na rua

A carregar o vídeo ...

O tenista australiano Bernard Tomic foi surpreendido por dois homens à saída de um estúdio de tatuagens em Gold Coast, na Austrália, que o agrediram com socos e pontapés. O jogador, de 1,95 metros, atual 292.º no ranking mundial (já foi 17.º), caiu no chão e tentou defender-se com as mãos e com os pés, conforme de pode ver no vídeo que circula nas redes sociais. A polícia de Queensland tomou conta da ocorrência, mas nesta altura ainda não se conhece a identidade dos assaltantes. (Vídeo Twitter)