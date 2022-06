Bernardo Ribeiro: «Alcunha de Grimaldo no plantel é Rei de Espanha»

A carregar o vídeo ...

Grimaldo foi protagonista de um ato grave de indisciplina n a véspera da deslocação a Paços de Ferreira para a última jornada do campeonato, como Record adiantou. Ao ver o seu nome na lista de convocados por Nélson Veríssimo afixada no local habitual, o espanhol ficou furioso e aos gritos até porque já tinha comentado com vários companheiros de equipa que logo na manhã seguinte – dia do jogo – viajaria para Espanha. O caso foi analisado terça-feira à noite na CMTV, com o Bernardo Ribeiro, diretor de Record, a considerar tratar-se de uma situação muito grave.