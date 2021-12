Bernardo Silva: «A prenda que mais queria em miúdo era uma camisola do Benfica»

A carregar o vídeo ...

Bernardo Silva foi instado a explicar, com o natal a aproximar-se, quais eram os presentes que mais gostou de receber em criança. O jogador do Manchester City recordou um desejo tantas vezes recorrente. "Lembro-me de quando os meus avós me deram uma piscina de plástico e eu adorei. Em coisa relacionadas com o futebol, quando era miúdo queria sempre bolas e camisolas. Diria que a prenda que mais queria era uma camisola do Benfica quando era miúdo", vincou aos meios de comunicação dos citizens.