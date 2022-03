Bernardo Silva e Gabriel Jesus numa 'batalha' de expressões portuguesas e brasileiras

A carregar o vídeo ...

O Manchester City continua a saga de publicar vídeos 'fora da caixa' e o mais recente mostra de forma clara as diferenças entre o português de Portugal e o do Brasil. O desafio era simples: Bernardo Silva tinha de adivinhar o significado de expressões brasileiras; Gabriel Jesus tinha de fazer o mesmo para as portuguesas. Aqui pode ver o início da 'batalha', que pode consultar na íntegra aqui