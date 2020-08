Bernardo Silva: «Estou desejoso por jogar a final-8 da Champions na minha cidade»

A carregar o vídeo ...

Bernardo Silva não podia estar mais satisfeito por jogar a final-8 da Liga dos Campeões numa cidade que não fosse a sua: Lisboa. Através de um vídeo partilhado com o 'Canal 11', o extremo português deixou uma mensagem, em inglês, aos adeptos do clube. "Olá malta, espero que estejam bem, daqui fala o Bernardo. Era só para partilhar que estou desejoso de jogar esta Final-8 em casa, na minha cidade, e que estou muito satisfeito por nos termos qualificado e por irmos disputar uma competição tão importante no local onde nasci. Sinto-me em casa, claro, na Cidade do Futebol, onde treino com a Seleção Nacional. Vamos dar tudo para vencer esta competição. As instalações são ótimas, os campos incríveis. Foi tudo construído há não muito tempo e eu irei, certamente, sentir-me bem e preparar-me da melhor forma estes jogos importantes. Muito obrigado pelo apoio e espero que continuem seguros", disse.